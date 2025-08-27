Peking schiebt Trumps Atom-Vorschlag Riegel vor

Peking hat die von US-Präsident Donald Trump erhobene Forderung nach einer Teilnahme an atomaren Abrüstungsgesprächen mit den USA und Russland abgelehnt – und stellt stattdessen einen Vergleich an ...
Die US-Aufforderung sei „unvernünftig und unrealistisch“, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking am Mittwoch. Die Nuklearstreitkräfte Chinas und der USA seien nicht auf demselben Niveau. Zudem seien „das strategische Sicherheitsumfeld und die Nuklearpolitik der beiden Länder völlig verschieden“.
China verfolge eine Politik des Nichtersteinsatzes von Atomwaffen und eine auf Selbstverteidigung ausgerichtete Nuklearstrategie. „Länder mit den größten Atomwaffenarsenalen sollten ihrer besonderen und vorrangigen Verantwortung für die nukleare Abrüstung ernsthaft nachkommen.“
„Ihre Macht ist zu groß“
Trump hatte am Montag gesagt, er habe mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über Rüstungskontrolle gesprochen und wolle auch China einbeziehen. „Ich denke, die Denuklearisierung ist ein ... großes Ziel, aber Russland ist dazu bereit, und ich glaube, China wird ebenfalls dazu bereit sein“, sagte der Republikaner vor Journalisten.
Trump: „Wir dürfen die Verbreitung von Atomwaffen nicht zulassen. Wir müssen Atomwaffen stoppen. Ihre Macht ist zu groß.“
Kommentare
