Peking schiebt Trumps Atom-Vorschlag Riegel vor

„Ihre Macht ist zu groß“

Trump hatte am Montag gesagt, er habe mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über Rüstungskontrolle gesprochen und wolle auch China einbeziehen. „Ich denke, die Denuklearisierung ist ein ... großes Ziel, aber Russland ist dazu bereit, und ich glaube, China wird ebenfalls dazu bereit sein“, sagte der Republikaner vor Journalisten.