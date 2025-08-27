Schweizer schießen jetzt 19 Wolfswelpen ab

Allerdings darf nicht jeder Waidmann, dem ein Wolfsjunges vor die Flinte kommt, abdrücken. Um an der Wolfsregulation mitzuwirken, müssen Jägerinnen und Jäger einen speziellen Ausbildungsabend des Amts für Jagd und Fischerei absolviert haben. Zudem ist der Wolf in der Schweiz auch gemäß der 2024 in Kraft getretenen neuen Jagdverordnung nach wie vor keine jagdbare Tierart. Was auch bedeutet: Wird ein Wolf erlegt, darf ihn der Jäger nicht als Trophäe behalten, sondern muss ihn an den Kanton übergeben.