„Wie neugeboren“

Zungen-Schrittmacher gibt Promi-Wirt neues Leben

Niederösterreich
27.08.2025 13:01
Der Wachauer Promi-Gastronom Hartmuth Rameder mit Operateur Professor Markus Brunner, der ihm ...
Der Wachauer Promi-Gastronom Hartmuth Rameder mit Operateur Professor Markus Brunner, der ihm mit dem Zungen-Schrittmacher Schlaf und damit ein neues Leben schenkte.(Bild: Imre Antal)

Eine unsichtbare Krankheit bestimmte viele Jahre das Leben von Hartmuth Rameder. Ein revolutionärer Schrittmacher für die Zunge brachte nun die Wende für den Wachauer Promi-Wirt. 

In der legendären „Hofmeisterei“ in Weißenkirchen – direkt an der Donau gelegen – ist er seit Jahren der herzliche Gastgeber und Topgastronom: Hartmuth Rameder, weit über die Region hinaus bekannt. Doch lange kämpfte der Wirt mit einer für seine Gäste unsichtbaren Krankheit – der obstruktiven Schlafapnoe. Das bedeutete für den Familienvater zwischen Schank, herrlichem Gastgarten und erst recht des Nächtens: Atemaussetzer, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme.

Krankheit machte ihm das Leben schwer
All das machte ihm das Leben schwer und hätte ihm dieses sogar wegen des ständigen Sauerstoffmangels um vermutlich Jahrzehnte verkürzt. „So geht es nicht mehr lange gut“, erinnert er sich im „Krone“-Interview. Rameder suchte genau deswegen dringend ärztliche Hilfe.

Nun ist er einer der wenigen Patienten, dem in einer europaweit sensationellen OP ein sogenannter Zungen-Schrittmacher implantiert wurde – ein kleines Gerät, das mit elektrischen Impulsen den Zungennerv stimuliert und so die Atemwege offen hält.

Mit dem Schrittmacher werden kleinste Impulse gesetzt.
Mit dem Schrittmacher werden kleinste Impulse gesetzt.(Bild: Imre Antal)
(Bild: Imre Antal)

Eingesetzt wurde es von Primar Markus Brunner am Universitätsklinikum Krems in einer zweistündigen Operation, die höchste Präzision und Konzentration erforderte. Der Eingriff war so einzigartig, dass mehrere andere Spitzenärzte als Beobachter und für künftiges Heilen bei dieser Art von Indikation dabei standen.

„Fühle mich wie ein neuer Mensch“
Alles verlief dank des Zusammenspiels im Team von Dr. Brunner so komplikationslos, dass Rameder die Veränderung gleich bemerkte: Die Atemaussetzer sind deutlich reduziert, der Schlaf ist erholsamer, die Energie zurück. „Ich habe zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl, wirklich ausgeschlafen zu sein, und fühle mich wie neugeboren. Ich habe wieder Kraft und Konzentration.“

In der Tat lebt das Restaurant von seiner Persönlichkeit, und nun kann er wieder ganz für seine Gäste da sein. „Ich habe großes Glück, dass diese OP möglich wurde. Ich möchte anderen Betroffenen Mut machen, sich beraten zu lassen.“ Die Wachau hat ihren Promi-Wirt zurück – wacher, vitaler und dankbarer denn je.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
