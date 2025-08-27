Wiens Westen rätselt um nächtliche Sirene

Erfolglose nächtliche Jagd auf Ursache

Die meisten unfreiwilligen Ohrenzeugen verorteten das Geräusch im Bereich der Bahnanlagen bei der S45-Station Penzing. Die ÖBB sind sich aber keiner Schuld bewusst. Man sei selbst noch in der Nacht von der Polizei auf das Geräusch aufmerksam gemacht worden und habe nach der Quelle gesucht. Der Ton verstummte aber just in dem Zeitpunkt, als man „Fährte aufgenommen“ hatte.