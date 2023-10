Rasenprobleme! Cup-Partie musste abgesagt werden

Die Zweitligamannschaft des FC Dornbirn hat wohl keine Schuld daran, dass der Rasen auf der Birkenwiese in so schlechtem Zustand ist, dass die für heute (19) geplante Achtelfinal-Partie im Uniqa VFV-Cup abgesagt werden musste. Die Truppe von Trainer Thomas Janeschitz war nämlich am vergangenen Samstag in Kapfenberg im Einsatz, kassierte in der Steiermark mit dem 2:3 die dritte Niederlage in Serie und steht damit weiterhin auf einem Abstiegsplatz.