Black Hawk und Leonardo am Heldenplatz gelandet

Unser Bundesheer zeigt sich zum Nationalfeiertag am 26. Oktober wie immer von seiner besten Seite. Ein wesentlicher Beitrag dazu ist die Leistungsschau am Heldenplatz. Am Montag landeten zwei „Stars“ der Leistungsschau, der neue Leonardo-Hubschrauber AW169 (Lion) und der Sikorsky UH-60, besser bekannt als Black Hawk, im Herzen Wiens. An Bord war auch ein Team der „Krone“.