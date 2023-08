Weitere Black-Hawk-Staffel für Österreichs Heer

Demnächst soll auch eine Entscheidung fallen, welche Geräte die in die Jahre gekommenen Hercules-Transportflugzeuge ersetzen werden. „Wir sehen da keinerlei Zeitverzögerung. Wir haben die Entscheidung für Sommer angekündigt - und der dauert bis Ende September“, so die Ministerin. In der engeren Wahl seien die KC-390 des brasilianischen Herstellers Embraer und die moderne Version der C-130J, die „Super Hercules“. Fix ist auch, dass für die ausgemusterten Saab-105-Trainingsjets zumindest zwölf Ersatzjets geordert werden sollen. Die Typ-Entscheidung peilt Tanner für Ende 2024 an.