Vienna Capitals: Head-Coach Habscheid muss gehen

Die Vienna Capitals haben sich von Head-Coach Marc Habscheid getrennt. Die Wiener hatten am Samstag mit 1:6 bei den Pustertal Wölfen verloren und die achte Niederlage in Folge kassiert. Nach zwölf Spielen in der ICE-Eishockeyliga haben die Capitals als Vorletzter erst neun Punkte auf dem Konto. Bis zur Länderspielpause im November übernehmen Assistant-Coach Christian Dolezal und U15-Head-Coach Fabian Scholz interimistisch das Zepter, teilte der Verein am Montag mit.