USA raten Israel, Offensive in Gaza zu verschieben

So will Israel die Hamas vernichten

Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant kann die Offensive bis zu drei Monaten dauern, aber am Ende gebe es „keine Hamas mehr“, erklärte er am Sonntag. Er kündigte einen Feldzug in drei Teilen an. Zuerst soll das Hamas-Regime in Gaza militärisch vollkommen zerstört werden. Gegen verbliebene Widerstandszellen soll es dann weitere Bodenkämpfe geben. Zuletzt soll die Sicherheit um den Gazastreifen massiv ausgebaut werden und die Verantwortung für das Gebiet in neue Hände übergeben werden - in welche, ist noch unklar.