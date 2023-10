Medienvertreter getötet + Westen hat „Doppelmoral“

Israel steht knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Überfall laut eigenen Angaben kurz vor der Bodenoffensive gegen die islamistischen Hamas-Angreifer im Gazastreifen. Die dortige Bevölkerung soll nun dringend nötige Hilfe bekommen - in Ägypten am Grenzübergang Rafah lagernde Hilfsgüter sollen nach israelischen Angaben spätestens am Samstag im Gazastreifen ankommen.