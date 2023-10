Netanyahu: „Wir sind in einem Überlebenskampf“

„Wir sind in einem Überlebenskampf“

Die Hamas hat schon 8000 Raketen abgefeuert, und es ist kein Ende in Sicht. In Israel wächst aber auch die Sorge über ein Eingreifen der Hisbollah aus dem Norden. Premierminister Benjamin Netanyahu besuchte die Truppen dort und entwarf ein düsteres Szenarium: „Wir sind in einem Überlebenskampf“, appellierte er an den Kampfgeist der Soldaten. „Das ist keine Übertreibung. Das heißt töten oder getötet werden, und sie (die anderen) verdienen, getötet zu werden.“