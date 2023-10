Kommandant: „Die Hamas wird Hinterhalte planen“

Der Entschluss von Israels Regierung steht längst fest, die Armeeführung lässt daran überhaupt keinen Zweifel. „Wir werden mit Kampfgeist und Entschlossenheit das erreichen, was notwendig ist, um unserem Volk für viele Jahre Sicherheit zu bringen“, sagte am Wochenende der Kommandant der 188. Panzerbrigade, Or Volozhinsky, mit Blick auf die „nächste Phase des Krieges“ im Gazastreifen.