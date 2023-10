Ungeschlagener ASV als Verlierer der Runde

Ganz ähnlich erging es auch dem ersten Verfolger: Bergheim lag bis kurz vor Schluss noch in Rückstand. Dann zauberte allerdings Lukas Can Hindler in der 81. Minute mit einem Weitschuss den Ausgleich herbei, ehe Kapitän Neubauer spät in der Nachspielzeit noch den Sieg erzwang. „Unsere Moral drehte die Partie“, resümierte Coach Pilaj.