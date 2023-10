Tennis-Sternstunde! Schwärzler gewinnt die Finals

Keine Breaks in Satz zwei

Im zweiten Durchgang startete der Mexikaner mit einem „zu-Null“-Aufschlagspiel, ließ Schwärzler nicht den Hauch einer Chance. Doch der antwortete souverän, brachte sein Service ebenso ungefährdet durch. Den ersten „Wackler“ in Satz zwei hatte Joel, der beim Stand von 2:3, 40:0 drei Chancen zum Spielgewinn nicht nutzen konnte. Doch der ÖTV-Vetragsspieler blieb konzentriert und nutzte seinen vierten Spielball zum 3:3.

Beim Stand von 4:5 geriet Schwärzler rasch 0:30 in Rückstand. Doch erneut bewies er Coolness, machte vier Punkte in Folge und glich zum 5:5 aus. Danach brachten beide ihr Service durch - die Entscheidung musste im Tiebreak fallen.