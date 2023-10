24-Jähriger in Salzburg mit Klappmesser bedroht

Ein 24-Jähriger ist Freitagmittag von zwei Männern am Südtiroler Platz in der Stadt Salzburg mit einem Klappmesser bedroht worden. Das Duo hielt ihn am Pullover fest und forderte mit gezückter Stichwaffe Bargeld. Eine eintreffende Polizeistreife nahm die Kriminellen noch am Tatort vorläufig fest und brachte sie zur Befragung mit aufs Revier, berichtete die Polizei.