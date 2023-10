Überflutungen durch Sturmflut an Ostseeküste

In der Region Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein war am Freitagabend Katastrophenalarm ausgelöst worden. In der Altstadt von Eckernförde gab es freiwillige Evakuierungen aus Teilen der Altstadt. Auch in anderen Ortschaften brachten Hilfskräfte Bewohner in Sicherheit. Samstagfrüh sanken die Wasserstände mit dem Abflauen des Sturms überall deutlich.