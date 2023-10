Kurzfristiges Storno: Keine Reise, hohe Kosten

Menschliche Reaktion des Veranstalters

In beiden Fällen war der Reiseveranstalter Alltours. Und dieser zeigte auf Anfrage durchaus Verständnis für die schwere Situation. Der Verlust von Familie F. habe sehr betroffen gemacht und man habe sich daher entschlossen, die Hälfte der Kosten, also rund 2000 Euro zu erstatten. Grundsätzlich habe man als Veranstalter im Fall einer kurzfristigen Stornierung aber selbst Zahlungsverpflichtungen gegenüber Fluggesellschaften, Hotels, etc.