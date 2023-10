Ägypten entfernt Betonblöcke an Gaza-Grenze

UNO-Generalsekretär António Guterres traf unterdessen im Norden der ägyptischen Sinai-Halbinsel ein, in der Nähe des Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen. Er setze sich dort für die Öffnung des Übergangs ein, damit humanitäre Hilfe an die mehr als zwei Millionen Menschen in dem abgeriegelten Küstenstreifen geliefert werden kann, sagte eine UNO-Sprecherin in Genf.