Ehepaar als „Hanfbauern“: Polizei nahm Mann fest

Beamte entdeckten private Drogenwerkstatt

Der Zugriff erfolgte am Mittwoch durch erfahrene Ermittler des Bezirkskriminaldienstes und des Landeskriminalamtes. Zielstrebig gingen die Beamten vor, rasch wurden sie in der privaten Drogenwerkstatt fündig. Große Mengen an Cannabisblüten konnten sichergestellt werden. Die verbotene Hanfzucht sei höchst professionell aufgezogen gewesen, teilt die Polizei mit. Offensichtlich hatte das Ehepaar einen regen Cannabishandel im Raum Stegersbach betrieben.