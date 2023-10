Multifunktionsarena muss neu ausgeschrieben werden

Beinahe fühlt man sich an das Krankenhaus Nord oder andere Großprojekte in Wien erinnert - auf jeden Fall an einen Schildbürgerstreich. Das Verwaltungsgericht hat den Zuschlag an den städtischen Partner für die Multifunktionsarena aus formalen Gründen aufgehoben. Die von einer Expertenkommission als Bestbieter für das Multimillionen-Euro-Projekt (384 Millionen Euro) hervorgegangene „OVG Bristol Limited“ war dem Gericht scheinbar zu „undurchsichtig“.