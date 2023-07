So steht es um den Bau der Wien-Holding-Arena

Idealer Partner gefunden

Mit der OVG Bristol mit Sitz in London (Großbritannien) wurde nun der ideale Partner gefunden. Bei der OVG Bristol handelt es sich um ein Konzernunternehmen der Oak View Group aus den USA, die als welt­weit größter Developer von Entertainment- und Sport-Venues gilt. Die OVG verfügt über Niederlassungen in Los Angeles, New York, Philadelphia, Toronto und London. Aktuell realisiert OVG mehrere neue Arenen weltweit, unter anderem die Co-op Live Arena in Manchester mit einer Kapazität von 23.000 Besucher.