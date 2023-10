Mehrere Flughäfen in Frankreich geräumt

Höchste Terrorwarnstufe im Land

In Frankreich gilt derzeit die höchste Terrorwarnstufe, nachdem ein islamistisch radikalisierter junger Mann am Freitag einen Lehrer erstach und drei weitere Menschen verletzte. Der Vorfall ereignete sich in einer Schule in Arras. Der Angreifer bekannte sich inzwischen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Er wurde von der Polizei überwältigt und festgenommen. Am Montag gab es vor einem Gedenken in der Schule wieder eine Bombendrohung.