„Libelle“ der Ukraine versetzt Kreml herben Schlag

Militärblogger in Aufruhr

In Russland dürfte die neue Bedrohung sehr ernst genommen werden. Kremltreue Militärblogger bezeichnen den jüngsten Schlag als den schwersten auf russische Luftwaffenstützpunkte seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine vor knapp 20 Monaten. Ukrainischen Angaben zufolge wurden in Luhansk und Berdjansk gezielt Flugplätze und Militär-Hubschrauber ins Visier genommen. Die Verluste auf russischer Seite sollen demnach schwerwiegend sein.