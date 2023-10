Nach Datenpanne geht Rotes Kreuz in Deckung

Betroffen davon sind Dokumentationsbögen für die Corona-Impfung, die von Salzburgern in der Stadt, im Flachgau und im Impfbus abgegeben wurden. Sie sind unerklärlicherweise verschwunden. Eine Festplatte mit den Dokumenten darauf sei weg, so das Rote Kreuz dazu am Montag. Aufgekommen sei der Verlust nur, weil eine Privatperson Einblick in die Dokumente haben wollte – die „Krone“ berichtete. Wie es so weit kommen konnte, bleibt auch dem Roten Kreuz Salzburg ein Rätsel. Als Gründe werden etwa die Überbelastung durch die Impfstraßen und die Ukraine-Krise genannt.