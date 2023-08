Neuer Asyl-Beauftragter und neue Asylheime

Das Asylwesen in Salzburg soll in neue Hände kommen: bessere Aufgabenbündelung, bessere Strukturen, bessere Integration. Anton Holzer, langjähriger Landesrettungskommandant, soll all das als künftiger Sonderbeauftragter schaffen. Ab November werde Holzer etwa in der Quartierssuche und in der Integration von Asylberechtigten zur wichtigen neuen Schnittstelle zwischen Verwaltung und Landesregierung.