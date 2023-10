SP-Stadtchef hat vom Bundesparteivorstand genug

Beim Parteitag am 11. und 12. November in Graz werden Präsidium und Vorstand der SPÖ neu gewählt. Die Kandidaten für die Gremien werden von Ländern und Vorfeldorganisationen aufgestellt. Oberösterreich hat sechs Sitze zu vergeben. Nicht mehr zur Verfügung steht dafür der Linzer SP-Bürgermeister Klaus Luger, der im Gespräch mit der „Krone“ bestätigte: „Ich werde nicht mehr für den Bundesparteivorstand kandidieren. Wie mein Wiener Kollege setzte ich andere Prioritäten, will mich bis 2027 voll auf Linz konzentrieren.“