Eltern fordern mehr Rückenwind vom Land

Die Tagesstrukturen würden aus allen Nähten platzen. Die Wartelisten für einen Platz in einer Wohnstruktur seien lange, schildern die Eltern, die sich mehr teilstationäre Einrichtungen wünschen, die junge Erwachsene in lebenspraktischen Dingen fördern und unterstützen. Damit sie größtmöglich selbstständig sein können und Platz und vor allem Zeit da ist, um ihre Persönlichkeit entwickeln zu können. Ständig begleitet die Eltern auch die Angst, was passiert, wenn sie durch Krankheit, Unfall oder Alter nicht mehr für ihre Kinder sorgen können. Denn auch Kurzzeitpflegeplätze sind rar. Es brauche einen Plan für Menschen mit Behinderung und pflegende Angehörige. Wir kämpfen still und man verlässt sich voll auf unsere Kraft, so die Eltern.