Tag der Armut

Am 17. Oktober 1987 versammelten sich 100.000 Menschen auf dem Trocadéro-Platz in Paris, um gegen die weltweite Armut zu demonstrieren. An ihrer Spitze stand der französische Priester Joseph Wresinski, der als „Stimme der Armen“ in die Geschichte einging. Auch der im Juli verstorbene Grazer „Vinzipfarrer“ Wolfgang Pucher war so eine Stimme. Diese Stimmen sind elementar, weil sie eine Ahnung vermitteln, wie sich Armut anfühlt.