Israels Gaza-Blockade: Wenn jeder Tropfen zählt

Der Nahe Osten stehe „am Rande des Abgrunds“, warnte UN-Generalsekretär António Guterres am Sonntag. Frankreich und Ägypten forderten indes die Öffnung des Grenzübergangs, um Hilfslieferungen in den Gazastreifen und die Ausreise von Ausländern aus dem Palästinensergebiet zu ermöglichen. „Diejenigen, die Gaza verlassen wollen, müssen dies tun können“, sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna am Montag bei einem Besuch in Kairo.