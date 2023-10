Ein Stück vom Glück in Wiens 1. Brot-Backschule

Auf den Geschmack gekommen

In Zeiten, in denen die Uhren immer schneller ticken (sollen), geraten so manche Lebensmittel, deren Qualität nur durch Geduld entsteht, unausweichlich in Bedrängnis. Auch handwerkliche Berufe fielen der „Zeit-ist-Geld“-Mentalität und dem „Immer-Schneller“ zum Opfer, das Bäckersterben schritt voran, gutes Brot wurde zur Mangelware.