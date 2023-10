Schwab verabschiedet sich mit starker 68er-Runde

Schwabs Kampf um die Spielberechtigung (Tourcard) für 2024 geht damit weiter. Diese geht an die Top-125-Spieler im FedEx-Ranking, Schwab bekleidet derzeit den 138. Platz. In den drei verbleibenden Turnieren nach zweiwöchiger Pause muss sich der 28-Jährige zumindest einmal in die Top-10 spielen, um das Ticket zu lösen.