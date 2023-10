Spannung um Stromwerbung vor Windparkvoting

Rundflüge mit einem riesigen Banner („Nein zum Windwahn“) an einem Flugzeug, viele Info-Flyer und eine Versammlung in einem kleinen Café, das aus allen Nähten platzte: Alle Proteste in Sulz im Bezirk Gänserndorf waren vergebens. 61,2% stimmten am Sonntag bei der Volksbefragung für den geplanten Windpark - mit Niedrigpreisgarantie . . .