Starker Gegenwind für Mega-Projekt im Weinviertel

Jedes zweite Windrad auf rot-weiß-rotem Bundesgebiet steht bekanntlich in Niederösterreich. Schon bald könnten es noch mehr werden. Und auch wenn es beim geplanten Windpark in Leitzersdorf im Weinviertel, wie berichtet, „nur“ um sechs Riesenrotoren geht – die Höhe des Projektes hat es in sich. Mit stolzen 247 Metern befinden sich die Anlagen nämlich auf Augenhöhe mit dem Wiener Donauturm, überragen den Naturraum am nahen Michelberg deutlich.