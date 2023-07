Waldviertler wollen keine Windräder mehr

Gefahr für Artenvielfalt

Jetzt formiert sich erstmals in einem gesamten Landesviertel eine Front gegen die großen Rotoren. Die IG Waldviertel – der Dachverband der Waldviertler Bürgerinitiativen – setzt sich gegen den Bau immer größer dimensionierter Windkraftanlagen zur Wehr. „Es ist nicht notwendig, unsere Wälder in Industriezonen zu transformieren“, wettert IG-Sprecher Michael Moser. Durch die bis zu 285 Meter hohen Bauwerke würde der Waldviertler Forst seine Funktion als Wasserspeicher, Sauerstoffproduzent und Hort der Artenvielfalt einbüßen, befürchtet Moser: „In den Bezirken Waidhofen an der Thaya, Horn und Zwettl sind noch bis zu 106 Windräder geplant.“