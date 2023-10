17-Jährige gibt bei Vorwärts jetzt den Ton an

Frauen im Mittelpunkt

Bereits kommenden Freitag stehen übrigens in der Linzer Raiffeisen Arena die Frauen im Mittelpunkt, wenn der OÖFV zum „Ladies Talk“, einer Veranstaltung explizit für Frauen, die eine Funktion bei einem Fußballverein ausüben oder künftig bekleiden wollen, lädt. 358 Frauen sind aktuell als Funktionärin bei einem OÖ-Klub tätig, geht es nach dem Verband, sollen es aber noch viel mehr sein. „Mit dem Ansatz, vermehrt Frauen auch in führenden Positionen zu installieren, kann ein großes vorhandenes Potenzial genützt werden“, so OÖFV-Direktor Raphael Oberndorfinger.