Was Oberösterreichs Parteien auf TikTok treiben

„Mmmh, Kardinalschnitten!“ (Weil’s da auch schon wieder eine Namensdiskussion in Richtung Austrofaschismus gab). Oder „Was ist der Unterschied zwischen Push-ups und Push-backs?“, samt Vorführung (nur) Ersterer, also ein paar Liegestütz vor laufender Kamera: Innerhalb erwartbarer Bandbreite ist das Spektrum der Postings auf dem TikTok-Account der FPÖ Oberösterreich recht breit. Und es ist auch nicht so, dass sich das niemand anschaut.