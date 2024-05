Tanztheater, Swing und „Dolce Vita“ zu Pfingsten

Das lange Wochenende hat in Oberösterreich viel zu bieten! Wer Ideen für sein Freizeitprogramm sucht, findet hier einige Tipps: Hochkarätigen Konzertgenuss garantieren Christopher Seiler und Ernst Molden mit dem Frauenorchester in St. Georgen an der Gusen. Beim Marktfest „Bella Italia“ in Freistadt warten leckere Schmankerln. Und Kinder werden in Altheim bei einer tierischen Mitmachshow ihren Spaß haben!