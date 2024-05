Samuel (13) erwischte Einbrecher auf frischer Tat

Junger Held

Polizisten nahmen noch am selben Nachmittag in Hellmonsödt zwei verdächtige Polen fest, die vom 13-Jährigen eindeutig als Täter identifiziert werden konnten. Sie wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert. „Samuel ist ein Held, genial wie er das gemacht hat“, meint sein sichtlich stolzer Papa.