Bald neue Flüge ab Linz – Ryanair kehrt zurück

Der 27. Oktober 2018 war es, als Ryanair zum letzten Mal von London aus Hörsching anflog, danach verschwand die britische Hauptstadt von der Ankunft- und Abflug-Tafel am Airport in Linz. Nun, sechs Jahre später soll die irische Billigfluggesellschaft ein Comeback in der oberösterreichischen Landeshauptstadt feiern.