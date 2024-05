SoKo „Aroma“ legte riesigen Drogenbande Handwerk

Spanier lieferte 15 Kilo Suchtmittel

Ca. 15 Kilo Suchtmittel wurden von einem spanischen Staatsbürger mittels Zug nach Salzburg und von dort, durch einen serbischen Mittelsmann in ein Kellerabteil in Mattighofen transportiert, bevor sie in Verteilung durch die rumänische Tätergruppe gelangten. Der spanische Staatsbürger wurde zwischenzeitlich durch den französischen Zoll am Bahnhof Paris im Besitz mehrerer Kilogramm Marihuana festgenommen; der serbische Zwischenhändler konnte im Besitz von mehreren Kilogramm Marihuana durch Beamte der AG AROMA in Mattighofen festgenommen werden.