Dieses T-Shirt soll Kindern das Leben retten

In fünf Sekunden aufgeblasen

Und so funktioniert das mit zwei Sensoren ausgestattete Leiberl mit dem Namen AirMate: „Wenn sich das Kind anschüttet oder im seichten Wasser planscht, passiert gar nichts. Aber wenn die Brust vollflächig unter Wasser ist, wird das T-Shirt innerhalb von fünf Sekunden aufgeblasen, bringt das Kind zurück an die Wasseroberfläche und rotiert es auf den Rücken“, erklärt Brummayer.