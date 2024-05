Haft für Opa, der Enkelin missbraucht haben soll

Schwierige Verhältnisse

Seine Enkelin sei in einer Wohngruppe für schwierige Kinder und Jugendliche untergebracht, weil sie daheim nicht gut aufgehoben sei – ihr Vater, der Sohn des Angeklagten, hatte etwa Nacktfotos seiner 14-jährigen Nichte in Plakatgröße ausgedruckt und im Heimatort aufgehängt, wofür er auch verurteilt worden war und sich seither in Behandlung befinde.