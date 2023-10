Arbeitertransport: Acht Verletzte im Spital

Nachkommende rief Einsatzkräfte

Eine ungarische Autolenkerin, die knapp hinter dem Ford Transit fuhr, wurde Zeugin von dem Unglück und rief sofort Einsatzkräfte um Hilfe. Die Feuerwehren Oberloisdorf, Mannersdorf und Rattersdorf mit 51 Mann sowie drei Notärzte, zwei First Responder und sechs Rettungswagen waren rasch zur Stelle. Ein Schwerverletzter war eingeklemmt und musste von Feuerwehrmännern geborgen werden. Die Christophorus-2-Crew flog das Opfer ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling. Die anderen sieben Verletzten wurden in die Spitäler Oberpullendorf, Eisenstadt und Oberwart eingeliefert.



Die B61a zwischen Oberpullendorf und Rattersdorf sowie die Landesstraße 332 waren bis fünf Uhr in der Früh für den gesamten Verkehr gesperrt. ,Es kam zu keinen Behinderungen‘, teilt die Polizei mit.