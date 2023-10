Junger Bauer bei Unfall mit Futtermaschine getötet

Schrecklicher Arbeitsunfall in Pöndorf im Bezirk Vöcklabruck: Ein Landwirt (43) dürfte beim Reinigen einer Futtermaschine mit dem Arm in die Dosierwalze geraten sein, wurde in die Maschine gezogen. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb der 43-Jährige noch an der Unfallstelle.