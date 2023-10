An diese Zeit musste ich denken, als ich am Donnerstag die persönliche Erklärung von Othmar Karas hörte. Ich habe in den zwölf Jahren meiner Koalition mit Pühringer die ÖVP damals meist so erlebt, wie sie von Karas in seiner Rede eingemahnt wurde. Eine staatstragende konservative Partei, die sich in Verantwortung auf Problemlösung fokussiert, nicht mit rechtem Populismus spielt.