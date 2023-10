Ja, dürfen s’ des? Eine Woche ohne Kasperliaden

Blöd gelaufen

Eine Freigängerin aus dem Gefängnis wollte sich aus dem Staub machen, blieb an einem Gartenzaun hängen und verletzte sich dabei. Blöd gelaufen. Aber kein Kasperl. Am Freitag der nächste heiße Kandidat: Das ewige Tauziehen um die verkehrsberuhigte Innenstadt. Stadträtin Sima (SPÖ) und Bezirks-Chef Figl (ÖVP) gaben eine ihrer ungezählten Pressekonferenzen in der Causa. Inhalt wie immer: Wir wollen Kameras an den Einfahrten, doch Ministerin Gewessler (Grüne) lässt uns nicht. Doch das Ministerium nahm rasch den Wind aus den Segeln. Ein Gesetzesentwurf sei ausgearbeitet. Jetzt muss nur der Koalitionspartner zustimmen.