Aus Kasperlhaus sehen Politiker beim Fenster raus

Karli

„Da sind wir wieder“, sagt der Oberkasperl. Sein Name ist Karl Nehammer. Der Karli ist der Bundeskanzler von der ÖVP, den keiner gewählt hat, der aber trotzdem drei Lösungen gegen die Teuerungen hat: Alkohol, Psychopharmaka und Fast Food. Als Burger-King vom Schnitzelland empfiehlt er armen Kindern McDonalds. Zu Recht. Wer sich 20 Burger reinhaut, kommt am Ende auch auf ein Essigurkerl netto – und die sind gesund. Während andere Kanzler nur die Inflation senken, kann der Karli zwei Zentimeter Bier, aufgespritzt auf ein Krügel, ex trinken.