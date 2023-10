SPÖ als Gesetzeshüter, Richter und Vollstrecker

„Tiefgreifende Recherche“

Jedes Mal, wenn eine Partei potenzielle Verfehlungen der eigenen Leute untersucht, kommt mir dieses Bild in den Sinn. Auch diesmal, als „Judge Novak“ den Fall der Kleingarten-Genossen unter die Lupe nahm. Nur wenige Tage hat die Untersuchung gedauert - in der SPÖ spricht man von „tiefgreifenden Recherchen“. Obwohl es in Wien nur wenige undurchsichtigere Dinge gibt als Kleingartenvergaben, kam „Judge Novak“ zum Urteil: Alle Betroffenen seien auf Wartelisten gestanden. Die Funktionäre hätten aus unterschiedlichen Quellen von der Kaufmöglichkeit der Parzellen erfahren. Ein „Insiderwissen“ sei nicht festgestellt worden.