Bub Kappe gestohlen – jetzt wehrt sich Millionär

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

„Ein kürzlich vorgefallener Zwischenfall bei einem Tennismatch hat im Internet für unverhältnismäßig viel Aufruhr gesorgt. Natürlich geht es um die berühmte Kappe. Ja, ich habe sie genommen. Ja, ich habe es schnell gemacht. Aber wie ich immer gesagt habe: Im Leben gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, schreibt Szczerek via Instagram