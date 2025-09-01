Bub Kappe gestohlen – jetzt wehrt sich Millionär

Abseits des sportlichen Geschehens hat ein Millionär für Aufregung bei den US Open gesorgt: Der polnische Unternehmer Piotr Szczerek schnappte einem jungen Fan die Kappe weg. Nach heftiger Kritik wehrt sich der Geschäftsführer eines Landschaftsbau- und Pflasterungsunternehmen nun im Netz.
Nach seinem Zweitrundsieg über den Russen Karen Chatschanow signierte der Pole Kamil Majchrzak eine Kappe für einen Buben. Als der Tennis-Profi diese wieder zurückgeben wollte, grifft ein Mann plötzlich von der Seite zu und steckte die Kappe in seine Tasche – hier zu sehen im Video:
Bei dem Mann handelt es sich um Piotr Szczerek, ein erfolgreicher Unternehmer aus Polen. Seine Aktion sorgte für jede Menge Empörung im Netz, Szczerek wurde wüst beschimpft. Woraufhin er nun mit einem Posting an die Öffentlichkeit geht und sein Handeln verteidigt.
„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“
„Ein kürzlich vorgefallener Zwischenfall bei einem Tennismatch hat im Internet für unverhältnismäßig viel Aufruhr gesorgt. Natürlich geht es um die berühmte Kappe. Ja, ich habe sie genommen. Ja, ich habe es schnell gemacht. Aber wie ich immer gesagt habe: Im Leben gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, schreibt Szczerek via Instagram
Und er erklärt: „Ich verstehe, dass manche Leute das vielleicht nicht mögen, aber bitte lasst uns aus einer Kappe keinen globalen Skandal machen. Was Hass im Internet angeht, möchte ich daran erinnern, dass die Beleidigung einer Person des öffentlichen Lebens strafbar ist. Alle beleidigenden Kommentare, Verleumdungen und Unterstellungen werden im Hinblick auf eine mögliche Klage geprüft.“
Happy End für Buben
Immherin: Dank Majchrzak kam es Ende doch noch zu einem Happy End. Der Tennis-Profi, der wenig später auf die Aufreger-Szene aufmerksam gemacht worden war, lud den Buben zu einem Treffen ein und schenkte ihm eine neue Kappe. Ein gemeinsames Erinnerungsfoto (Video oben) gab’s auch noch obendrein.
