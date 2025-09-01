Pensionist und Frau rauften auf offener Straße

Pensionist erhält Anzeige wegen Raub

Letztlich soll der 79-Jährige versucht haben, seiner Kontrahentin die Handtasche zu entreißen. Deshalb muss er jetzt mit einer Anzeige wegen Raubs rechnen. Weil sich die beiden kannten, sprach die Polizei zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.