Pensionist und Frau rauften auf offener Straße

Ein Polizist war am Samstag eigentlich zur Verkehrsregelung eines Demozugs am Opernring eingeteilt. Doch plötzlich musste er anderweitig einschreiten: Er beobachtete, wie ein 79-jähriger Pensionist und eine 47-jährige Frau sich auf einem Schutzweg rauften und am Boden wälzten. Die Hintergründe machen den Vorfall noch absurder.
In Wiener Kaffeehäusern kam es wohl schon zu allerlei ungewöhnlichen Vorfällen. Doch ein Treffen vergangene Woche zwischen einer 47-jährigen Niederländerin und einem 79-jährigen Pensionisten nahm ein besonders unschönes Ende. Aus einem harmlosen Kennenlernen entwickelte sich ein heftiger Streit, bei dem sich beide gegenseitig Stalking vorwarfen.
Duo raufte sich auf Zebrastreifen
Der Polizist bemerkte am Opernring die Eskalation, als sich die beiden gerade auf dem Boden wälzten und schritt ein. Er trennte die beiden, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger bestätigte.
Pensionist erhält Anzeige wegen Raub
Letztlich soll der 79-Jährige versucht haben, seiner Kontrahentin die Handtasche zu entreißen. Deshalb muss er jetzt mit einer Anzeige wegen Raubs rechnen. Weil sich die beiden kannten, sprach die Polizei zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.
